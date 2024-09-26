Главе СК России будет доложено о ходе проверки по обращению жителей деревни Дудкино

В социальных медиа опубликовано видеообращение жителей деревни Дудкино к Председателю СК России. Они жалуются на массовую застройку деревни многоэтажными домами в нарушение законодательства о градостроительной деятельности.
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