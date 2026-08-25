Актуальная информация об обстановке на линии фронта 25 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 09:32 Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ.
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