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Мировое обозрение

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«Я заказал, плати»: почему волонтёрская среда возмутилась покупкой дорогого авто для СВО

«Я заказал, плати»: почему волонтёрская среда возмутилась покупкой дорогого авто для СВО

Пока на вражеской стороне бывшая белорусская компания Wargaming пытается то ли собрать деньги на нужды ВСУ, то ли сделать себе какую-то рекламу на этом сборе, но получает лишь репутационные издержки, в России тоже разворачивается очередной скандал, связанный с волонтёрской помощью фронту.

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