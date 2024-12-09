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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пойнт – 3-й игрок в истории «Тампы», набравший по 4+ очка в 2 матчах подряд. Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ с 18 голами в 21 игре

Форвард «Лайтнинг» забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2).

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