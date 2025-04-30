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Белоруссии потенциально грозит пакистанский миграционный кризис

Белоруссии потенциально грозит пакистанский миграционный кризис

Александр ШУСТОВ  Озвученные 11 апреля Александром Лукашенко планы по массовому привлечению трудовых мигрантов из Пакистана в обозримой перспективе могут привести к миграционному кризису.

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