Комик Александр Незлобин превратил новость об иноагентстве в повод для анонса

Комик Александр Незлобин (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) включение в список иноагентов в России.
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