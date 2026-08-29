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Комик Александр Незлобин превратил новость об иноагентстве в повод для анонса

Комик Александр Незлобин превратил новость об иноагентстве в повод для анонса

Комик Александр Незлобин (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) включение в список иноагентов в России.

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