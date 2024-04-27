Суд забрал у жителя Кимовска машину из-за нетрезвого вождения

В Кимовске Тульской области 33-летний местный автолюбитель лишился машины и получил обязательные работы после того, как сель за руль пьяным и отказался от теста на алкоголь, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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