В ХМАО «белые воротнички» переквалифицируются в рабочих

В Югре 40% соискателей оставляют привычные офисные должности и уходят на рабочее производство. В топе тех, кто переквалифицируется — бухгалтеры, инженеры, проектные руководители, сообщают аналитики сервиса H.
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