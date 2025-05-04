Политика как он...
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Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО

Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО

Катя Лель известна не только многочисленными хитами, но и рассказами о встречах с НЛО. Певица не скрывает, что пришельцы во время общения с представителями человеческой цивилизации бывают весьма агрессивными.

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