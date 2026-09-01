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Регионы России

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ЭСК рассмотрит обращение «Факела» по пенальти в матче с «Зенитом»

ЭСК рассмотрит обращение «Факела» по пенальти в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза приступила к рассмотрению обращения футбольного клуба «Факел» по итогам матча 6-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги против «Зенита».

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