ЭСК рассмотрит обращение «Факела» по пенальти в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза приступила к рассмотрению обращения футбольного клуба «Факел» по итогам матча 6-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги против «Зенита».
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