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Регион 29

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Библиотека имени Добролюбова подготовила программу ко Дню Победы

Отметить столетие Булата Окуджавы, посмотреть художественный фильм «Звездопад» и послушать лекцию о взаимосвязи музыки Виктора Цоя и Микаэла Таривердиева — всё это можно будет сделать в главной библиотеке Архангельска уже с 4 по 15 мая.

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