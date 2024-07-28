Швеция тестирует электрический «летающий» паром: он сможет развивать скорость до 55 км/ч и будет потреблять до 80 процентов меньше энергии Максим МорозовВ столице Швеции Стокгольме проходят испытания первый «летающий» электрический паром, который будет плавать на высоте одного метра над поверхностью воды.