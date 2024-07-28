Швеция тестирует электрический «летающий» паром: он сможет развивать скорость до 55 км/ч и будет потреблять до 80 процентов меньше энергии Максим МорозовВ столице Швеции Стокгольме проходят испытания первый «летающий» электрический паром, который будет плавать на высоте одного метра над поверхностью воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом: Карта специальной военной операции на Украине на 23 июля 2024 года
- Замерли в ужасе: Украина ждет самого мощного ракетного удара со стороны России и обнуления F-16, наши Су-34 обманул вражескую систему Patriot
- Стрелявший по Белгороду украинский подполковник уничтожен
Свежие комментарии