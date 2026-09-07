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Мошенники в России начали рассылать фальшивые платежки для оплаты услуг ЖКХ

Мошенники в России начали рассылать фальшивые платежки для оплаты услуг ЖКХ

В России растет число мошеннических схем, связанных с оплатой коммунальных услуг. Аферисты используют поддельные квитанции и телефонные звонки, чтобы похитить деньги или получить доступ к личным данным, сообщил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

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