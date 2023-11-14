Исследование карельских математиков поможет решить транспортную проблему в Петрозаводске

Математики Карельского научного центра РАН работают над транспортной моделью столицы Карелии. Она позволит анализировать, как влияют на дорожную ситуацию временное перекрытие улиц, новые объездные пути, тоннели и мосты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии