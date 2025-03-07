Глава МИД КНР: Китай и Россия ценой неисчислимых жертв внесли значительный вклад в Великую победу в мировой антифашистской войне

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия вели ожесточенную борьбу с агрессорами, ценой неисчислимых жертв внесли значительный вклад в Великую победу в мировой антифашистской войне, отметил в пятницу министр иностранных дел КНР на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.