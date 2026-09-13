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Царьград

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Bild: В Саксонии-Анхальт 17 человек лишены разрешения на оружие

Bild: В Саксонии-Анхальт 17 человек лишены разрешения на оружие

В Саксонии-Анхальт 17 человек были лишены разрешения на оружие из-за членства в партии «Альтернатива для Германии».

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