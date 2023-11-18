Спортивный административный суд Испании отстранил Рубиалеса на три года

Спортивный административный суд Испании (TAD) дисквалифицировал на три года бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на чемпионате мира.