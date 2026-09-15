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Пятый канал

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Все свои: у участников фестиваля в Екатеринбурге есть возможность изменить мир

Все свои: у участников фестиваля в Екатеринбурге есть возможность изменить мир

Всего в столицу Урала приехали десяь тысяч молодых лидеров со всей планеты. У них есть уникальная возожность общаться и находить точки соприкосновения.

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