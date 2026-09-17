Биектау районының Эстачи авылында 340 урынга исәпләнгән балалар бакчасы төзеләчәк. Проект документациясе дәүләт экспертизасының уңай нәтиҗәсенә ирешкән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым