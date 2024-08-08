Три Спаса 2024 года: как правильно отметить Медовый, Яблочный и Ореховый праздники Юлия ПономареваАвгуст приносит с собой не только прощание с летом, но и череду любимых народных праздников — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.