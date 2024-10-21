Россия определилась с планами на БРИКС

Россия определилась со своим видением будущего БРИКС. Переформатирование объединения в полноценную международную организацию рискованно, так как это может со временем негативно сказаться на его основных ценностях и принципах.
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