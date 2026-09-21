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Indian Express описал новую внешнеполитическую стратегию Индии

Indian Express описал новую внешнеполитическую стратегию Индии

Индия не станет разрывать связи ни с США, ни с Китаем, но постарается уменьшить зависимость от обеих держав, пишет The Indian Express.

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