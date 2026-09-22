ЗАГСы Татарстана и «Лига медиаторов» договорились помогать семьям при разводе

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Соглашение о сотрудничестве между Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан и Ассоциацией «Лига медиаторов Поволжья» подписано сегодня в Казани в Центре семьи «Казан».