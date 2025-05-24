Заноза
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Заноза

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России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша

России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Отлично работает наша ПВО. Просто великолепно трудится, показывая исключительную эффективность: практически сто из ста.

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Комментарии
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Eduard
Наша дгброта в Европе дорого нам обходится! Мы им свободу и Независимость,а они переодически войну!
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11 час.
Борис Кокин
Только не надо в этот раз бодягу на пять лет растягивать, один раз и сразу укатать гейропу в каменный век орешниками, шоб они каменный топор за счастье считали.
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10 час.
Lana_Borei Иванова
Им тесно на краю атлантики, они хотят просто потеснить нас
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8 час.
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