России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша

Наша дгброта в Европе дорого нам обходится! Мы им свободу и Независимость,а они переодически войну!

Борис Кокин

Только не надо в этот раз бодягу на пять лет растягивать, один раз и сразу укатать гейропу в каменный век орешниками, шоб они каменный топор за счастье считали.