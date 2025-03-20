Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
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