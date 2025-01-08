Как хоронят в Гане

Почему гроб должен быть скучной коробкой, если его можно заказать в форме омара, фрукта, птицы или ботинка? Жители африканского государства Гана считают, что похороны — это не печальное прощание с умершим, а празднование перехода дорогого им человека в лучший мир.
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