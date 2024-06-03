Вчера 107 прочитали Две недели прошло с назначения Андрея Белоусова министром обороны РФ, а страсти по чисткам в военном ведомстве не утихают.
Минобороны очищает свои ряды, команда Шойгу потянулась на выход
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
"Центрального жилищно-коммунального управления, в задачи которого входит предоставление коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям." Как же длинно и запутанно назвали простую КЭЧ....
Ответить
16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Почему же штрафы такие маленькие? Воровали десятилетиями, а штраф за последнюю взятку? Чудно все это, рука руку моет или ворон ворону глаз не клюёт.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии