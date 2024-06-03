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Добрый Мир

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Минобороны очищает свои ряды, команда Шойгу потянулась на выход

Минобороны очищает свои ряды, команда Шойгу потянулась на выход

Вчера 107 прочитали Две недели прошло с назначения Андрея Белоусова министром обороны РФ, а страсти по чисткам в военном ведомстве не утихают.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;Центрального жилищно-коммунального управления, в задачи которого входит предоставление коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям.&quot; Как же длинно и запутанно назвали простую КЭЧ....
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Почему же штрафы такие маленькие? Воровали десятилетиями, а штраф за последнюю взятку? Чудно все это, рука руку моет или ворон ворону глаз не клюёт.
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2 час.

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