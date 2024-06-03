Минобороны очищает свои ряды, команда Шойгу потянулась на выход

"Центрального жилищно-коммунального управления, в задачи которого входит предоставление коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям." Как же длинно и запутанно назвали простую КЭЧ....

РМ

Раиса Мелькумова

Почему же штрафы такие маленькие? Воровали десятилетиями, а штраф за последнюю взятку? Чудно все это, рука руку моет или ворон ворону глаз не клюёт.