Привет, ребята! Сегодня в Москве, на Воробьевых горах, стартовал III Международный детский культурный форум! Это настоящее приключение для всех, кто любит творчество и мечтает стать артистом, художником, музыкантом, писателем, танцором или режиссёром.
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