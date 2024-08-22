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Стартовал III Международный детский культурный форум!

Стартовал III Международный детский культурный форум!

Привет, ребята! Сегодня в Москве, на Воробьевых горах, стартовал III Международный детский культурный форум! Это настоящее приключение для всех, кто любит творчество и мечтает стать артистом, художником, музыкантом, писателем, танцором или режиссёром.

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