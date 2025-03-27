Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Покажите это Западу и на Украине»: в Курской области боевики ВСУ казнили десятки детей

«Покажите это Западу и на Украине»: в Курской области боевики ВСУ казнили десятки детей

БлокнотРУ В Курской области обнаружены десятки тел малолетних детей, которые, по всей видимости, были казнены боевиками ВСУ.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Западу надо не убитых детей показать (в чем смысл этого показа) А КУЗЬКИНУ МАТЬ, ТОЛЬКО ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ЧТОБЫ ТРУХА ОСТАЛАСЬ !! КОГДА ОТКАЖЕМСЯ ОТ ДЕБИЛЬНОГО ПРАВИЛА -МЫ НЕ ТАКИЕ ? КОГДА ВЕРНЕМ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ? КОГДА БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА (ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ), ДОПУСТИВШИЕ ВТОРЖЕНИЕ БАНДЕРОВЦЕВ В КУРЩИНУ ????
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3 час.
Борис Сторублевцев
полностью вас поддерживаю!!!!Запад понимает только Силу!!! И именно в труху!!!
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1 час.
Борис Сторублевцев
это было откровенное предательство!!!
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1 час.
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