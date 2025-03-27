«Покажите это Западу и на Украине»: в Курской области боевики ВСУ казнили десятки детей

ВМ

Владимир Моргунов

Западу надо не убитых детей показать (в чем смысл этого показа) А КУЗЬКИНУ МАТЬ, ТОЛЬКО ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ЧТОБЫ ТРУХА ОСТАЛАСЬ !! КОГДА ОТКАЖЕМСЯ ОТ ДЕБИЛЬНОГО ПРАВИЛА -МЫ НЕ ТАКИЕ ? КОГДА ВЕРНЕМ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ? КОГДА БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА (ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ), ДОПУСТИВШИЕ ВТОРЖЕНИЕ БАНДЕРОВЦЕВ В КУРЩИНУ ????