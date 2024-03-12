Украинские дети, вернувшись из России на Украину, стремятся уехать снова в Россию. Об этом в эфире телеканала KYIV24 заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
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