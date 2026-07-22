«Никуда не денется»: в США пришли к неожиданному выводу о России

Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции. Об этом заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте в статье для The New York Times (NYT).