📌Обеспечить опережающий рост зарплат. Установить соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей.
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📌Обеспечить опережающий рост зарплат. Установить соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей.