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Царьград

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Суд оштрафовал иностранца на 250 тысяч за контрафактные сигареты

Суд оштрафовал иностранца на 250 тысяч за контрафактные сигареты

Александровский городской суд оштрафовал на 250 тысяч рублей иностранного предпринимателя, который продавал в своём магазине «Табак» немаркированные сигареты.

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