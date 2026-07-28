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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Баварии» Дрезен: «Ежегодная победа в ЛЧ должна быть нашей целью. Мы не настолько глупы, чтобы думать, что это невозможно»

Ян-Кристиан Дрезен считает, что «Бавария» могла пройти «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч между ними завершился победой парижан со счетом 5:4, ответный – вничью (1:1).

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