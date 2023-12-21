О глютене. Сначала было модно говорить, что глютен – зло, теперь модно говорить, что это миф!

Предлагаю вам самим разобраться и сформировать мнение на этот счёт! Глютен – это белок, который содержится в таких зерновых культурах, как рожь, ячмень, пшеница! Соответственно, все что делается из этих злаков содержит глютен.
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