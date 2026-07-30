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1rre

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Запад Украины под угрозой: войска готовятся к наступлению, Зеленский в шоке

Запад Украины под угрозой: войска готовятся к наступлению, Зеленский в шоке

Запад Украины под угрозой: войска готовятся к наступлению, Зеленский в шоке Юлия ЧелкановаЗаявления Лондона о готовности направить на Украину миротворческий контингент могут скрывать попытку установить военный протекторат над западными областями страны.

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