Запад Украины под угрозой: войска готовятся к наступлению, Зеленский в шоке Юлия ЧелкановаЗаявления Лондона о готовности направить на Украину миротворческий контингент могут скрывать попытку установить военный протекторат над западными областями страны.
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