Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә яңартылган мәчет турында: Бөтен Россия өчен үрнәк

Evgenija Palette А на Х они здесь нужны, стесняюсь спросить... ИЛИ ПУСТЬ ОБЩАЮТСЯ НА РУССКОМ... ИЛИ - ОТДЕЛЬНЫЕ (СВОИ) издания для них за их счет... ( Если это татары, живущие в России, они должны знать русский язык!)...

Н Николай А ведь у них уже есть ПОЧТИ территориальные ВС!?