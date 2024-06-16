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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә яңартылган мәчет турында: Бөтен Россия өчен үрнәк

Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә яңартылган мәчет турында: Бөтен Россия өчен үрнәк

<p>Татарстан Республикасы Рәисе<strong> Рөстәм Миңнеханов</strong> Әлмәткә эш сәфәре кысаларында Корбан гаете уңаеннан бәйрәм намазында катнашты.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А на Х они здесь нужны, стесняюсь спросить... ИЛИ ПУСТЬ ОБЩАЮТСЯ НА РУССКОМ... ИЛИ - ОТДЕЛЬНЫЕ (СВОИ)  издания для них за их счет... ( Если это татары, живущие в России, они должны знать русский язык!)...
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15 час.
Н
Николай
А ведь у них уже есть ПОЧТИ территориальные ВС!?
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15 час.
Сергей Моисеев
мы в России живём или как ?  На территории У язык и был одной из главных причин бедлама
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13 час.

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