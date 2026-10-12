❕Наука шагнула вперед: чем уникальна современная археология? Благодаря методам естественных наук современная археология может узнавать намного больше интересной информации о находках, рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.
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