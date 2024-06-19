НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Туктамышева о насилии в отношении детей в спорте: «Есть тренеры и родители, которые готовы на все ради результата и используют неэтичные методы»

– Смотрела интервью Маргариты Мамун Кравченко? – Кравченко регулярно смотрю. – И как тебе положение детей в гимнастике? – Мне очень грустно, и меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх