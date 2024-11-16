Киты повышают цену новых токенов на Binance

Недавние события на рынке показывают, что крупные держатели криптовалют, известные как киты, значительно повышают стоимость недавно добавленных токенов, в частности Peanut the Squirrel (PNUT) и Goatseus Maximus (GOAT) на Binance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии