Правительство продлило правила начисления пеней за неоплату ЖКУ

Правительство России приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, то есть при расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Центробанка в 9,5% годовых.