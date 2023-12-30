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Правительство продлило правила начисления пеней за неоплату ЖКУ

Правительство России приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, то есть при расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Центробанка в 9,5% годовых.

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