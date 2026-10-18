Учёные объединили выращенную в лаборатории нервную ткань с искусственным сенсором Учёные из Бристольского университета проверили, можно ли использовать выращенную в лаборатории нервную ткань для обработки сигналов от искусственного осязания.
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