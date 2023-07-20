Все были против: Илон Маск создал Tesla Cybertruck, потому что пикапы Ford были «скучными»

Уолтер Айзексон, биограф миллиардера Илона Маска, пролил свет на тайну создания Tesla Cybertruck. Как он рассказал в интервью Squawk Box CNBC, генеральный директор Tesla придумал идею футуристического электрического пикапа около шести лет назад.
Уолтер Айзексон, биограф миллиардера Илона Маска, пролил свет на тайну создания Tesla Cybertruck. Как он рассказал в интервью Squawk Box CNBC, генеральный директор Tesla придумал идею футуристического электрического пикапа около шести лет назад.
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