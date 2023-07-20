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Все были против: Илон Маск создал Tesla Cybertruck, потому что пикапы Ford были «скучными»

Все были против: Илон Маск создал Tesla Cybertruck, потому что пикапы Ford были «скучными»

Уолтер Айзексон, биограф миллиардера Илона Маска, пролил свет на тайну создания Tesla Cybertruck. Как он рассказал в интервью Squawk Box CNBC, генеральный директор Tesla придумал идею футуристического электрического пикапа около шести лет назад.

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