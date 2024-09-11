Прокурор Парижа: Дуров следует условиям судебного надзора

Global Look Press/Pavel Durov Задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора, заявила в эфире радиостанции RTL прокурор Парижа Лор Бекко.
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