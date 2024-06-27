Эксперт Росреестра РТ рассказала об изменениях, которые коснулись перепланировки квартир

В России продолжают действовать законодательные изменения, которые коснулись перепланировки квартир. Если раньше понятие «перепланировка» подразумевало лишь конфигурацию внутреннего пространства, то теперь, по новым правилам это любые изменения границы и площади помещений.
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