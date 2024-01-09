Назван быстрый способ привести себя в форму после затяжных праздников

Новогодние праздники, увы, позади и многие россияне с удивлением смотрят на себя в зеркало. Как так? Разве можно за несколько дней набрать столько лишних кило? Что же делать? Есть эффективный способ, пишет Pensnews.
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