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50 пьяных мотоциклистов поймали в Забайкалье

50 пьяных мотоциклистов поймали в Забайкалье

Во время оперативно-профилактического мероприятия «МотоСТОП» были привлечены к ответственности за пьяное вождение 50 мотоциклистов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

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