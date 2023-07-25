50 пьяных мотоциклистов поймали в Забайкалье

Во время оперативно-профилактического мероприятия «МотоСТОП» были привлечены к ответственности за пьяное вождение 50 мотоциклистов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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