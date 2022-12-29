Немного о видео: "Ёлки-иголки" уже в кино! https://afisha.yandex.ru/events/637597307e05b42ca72b9d0f Премьера: 29 декабря 2022 Жанр: романтическая комедия Режиссер: Александр Баршак В ролях: Павел Прилучный, Алина Алексеева, Гарик Сукачев, Дима Калихов, Оскар Кучера и многие другие Новогодняя романтическая комедия о ландшафтном дизайнере Кате, которая не верила в чудеса, пока не вмешалась вселенная.