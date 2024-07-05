Владимир Путин поручил помочь регионам с мерами по поддержке семей

Глава государства Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) и правительству страны оказать методическую поддержку субъектам Федерации по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, а также мер и практик, касающихся поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми.