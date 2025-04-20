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Радимов об удалении Каккоева: «Еще два года тюрьмы можно за это – Годяев поедет в больницу. Глупая красная карточка, когда «Пари НН» нужно набирать очки»

На 30-й минуте игры Мир РПЛ защитник «Пари НН» сфолил в центре поля, в подкате ударив прямой ногой в голень Данилы Годяева.

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